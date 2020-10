Dua Lipa in concerto, la nuova data di Milano 2021

Con un messaggio pubblicato sui social, Dua Lipa ha annunciato che il suo tour in Europa è stato posticipato a settembre e ottobre 2021: “È con il cuore pesante che rimanderò il mio prossimo tour europeo a settembre e ottobre 2021. Abbiamo continuato a monitorare questa situazione senza precedenti e mutevole, ed è diventato chiaro che non è possibile andare avanti con il tour a gennaio e febbraio. Si prega di conservare i biglietti poiché rimangono validi per le date riprogrammate”. Cambia quindi nuovamente la data del concerto di Milano. Inizialmente prevista per il 30 aprile 2020, è stata spostata al 10 febbraio 2021 e ora il nuovo rinvio prevede che Dua Lipa si esibirà il 12 ottobre 2021 al Mediolanum Forum di Milano. Una scelta inevitabile a causa della situazione sanitaria attuale (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) e che coinvolge non solo l’Italia ma tutta l’Europa. Dua Lipa ha espresso tutto il suo rammarico per la decisione: "Mi manca tantissimo essere in tour, specialmente in questo periodo. Non vedo l’ora di riunirmi a voi e divertirci assieme! Nel mentre, sto lavorando a diversi progetti che usciranno a breve nell’attesa di tornare a esibirmi in tour".

Il successo di “Levitating” e la challenge su TikTok

Intanto prosegue il successo di “Future Nostalgia”, ultimo album di Dua Lipa. L’artista ha deciso di lanciare anche una challenge su TikTok dove esegue la coreografia del brano insieme alle ballerine che lavorano con lei. Il video del brano, realizzato in collaborazione con il rapper DaBaby, è stato ideato dagli utenti di TikTok, che hanno pubblicato quasi 150mila video per dare i loro consigli in merito a coreografie, scenografie e make-up. Un’iniziativa unica che ha visto Dua Lipa interagire con i suoi fan per mandare idee per il videoclip. Alla fine diversi tiktokers, grazie alle loro proposte, sono riusciti a prendere parte al videoclip finale. Il video riprende le ambientazioni disco anni ’80 ed è il primo videoclip ufficiale girato da un'artista in collaborazione con l'applicazione cinese.

I remix di “Levitating” e l’imminente collaborazione con Miley Cyrus

Dopo l’ottimo riscontro di “Future Nostalgia”, ad agosto Dua Lipa ha pubblicato “Club Future Nostalgia”, primo album di remix realizzato in collaborazione con la DJ statunitense The Blessed Madonna. Anche “Levitating” ha la sua versione remixata e vede la partecipazione di Madonna e della rapper statunitense Missy Elliott. Il 2 ottobre 2020 è stato invece pubblicato Levitating (DaBaby Remix), il secondo remix ufficiale del singolo, con la partecipazione del rapper statunitense DaBaby. In entrambi i casi, l’uscita dei remix ha permesso alla versione originale di rientrare in classifica. Proprio questi giorni, Dua Lipa è stata avvistata in compagnia di Miley Cyrus sullo stesso set a New York. Le due cantanti starebbero girando il video del featuring annunciato a fine luglio.