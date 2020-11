Dua Lipa, annunciata l’uscita del video del nuovo singolo “Fever”

L’artista duetta con Angèle in una canzone d’amore, bonus track di “Future Nostalgia”

Dua Lipa continua a sfornare grandissima musica in questo 2020 e lo scorso 30 ottobre ha pubblicato il suo nuovo singolo. Si tratta di “Fever”, realizzato in collaborazione con la cantante belga Angèle. La canzone arriva ad appena un mese di distanza dall’uscita di “Levitating”, realizzata col rapper statunitense DaBaby. Entrambe le opere sono state incluse come tracce bonus nell’edizione digitale di “Future Nostalgia”, il disco uscito lo scorso 27 marzo e subito capace di issarsi al quarto posto della Billboard 200.

Si tratta di uno dei tanti duetti realizzati da Dua Lipa durante quest’anno, tra i quali ci sono anche quelli con Madonna e Gwen Stefani. Angèle ha 25 anni ed è una delle grandi novità emergenti della scena musicale francofona, esplosa nel 2018 col singolo “Tout oublier” che detiene il record di permanenza al primo posto nella classifica dei singoli più ascoltati in Belgio.