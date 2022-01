Margot Robbie e Dua Lipa vittime di body shaming: insulti sui social

L’attrice di Harley Quinn e la cantante sono state paparazzate in vacanza, struccate e al naturale, e su Twitter alcuni utenti hanno scatenato un’ondata di commenti negativi sull’aspetto fisico delle due star

Margot Robbie e Dua Lipa vittime di body shaming. È accaduto su Twitter, dove sono apparse alcune foto dell’attrice e della cantante, paparazzate in vacanza in costume da bagno e senza trucco. Degli scatti al naturale, che hanno scatenato un’ondata di commenti negativi da parte di alcuni utenti che hanno criticato l’aspetto fisico delle due star.

I commenti su Twitter

“Mamma mia come si è rovinata”, ha scritto qualcuno, seguito da altri che hanno parlato di “flaccidume”, invitando l’attrice di Harley Quinn ad andare dal chirurgo, o dicendosi “delusi” dalle foto. Ma non sono mancati anche commenti in difesa di Margot Robbie e Dua Lipa, con tante persone che hanno fortemente condannato il body shaming e i commenti sessisti rivolti alle due star.