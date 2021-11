Ursula Von der Leyen incontra Dua Lipa, la foto su Twitter

La pop star di 26 anni ha partecipato insieme alla presidente della Commissione europea a un gala che si è svolto ieri all'auditorium "Andrew W. Mellon" di Washington, DC. La serata è stata anche l'occasione per celebrare il 60° anniversario del Consiglio Atlantico, che promuove la leadership costruttiva degli Stati Uniti insieme agli alleati globali.

Chi è Dua Lipa



Dua Lipa è stata premiata per la sua carriera musicale e il suo impegno per cause filantropiche, incluso il potenziamento della prossima generazione di leader e musicisti balcanici.

La cantante vincitrice del Grammy Award è nata a Londra da genitori albanesi del Kosovo e si è trasferita con la sua famiglia a Pristina nel 2008 dopo che il Kosovo ha dichiarato l'indipendenza prima di tornare a Londra per intraprendere la carriera di cantante.

Il Consiglio Atlantico nell’annunciare il premio aveva sottolineato il lavoro di Dua con la sua fondazione "Sunny Hill" che mira a migliorare la vita in Kosovo.