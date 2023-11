Dua Lipa apre la nuova era con il singolo Houdini

La popstar britannica è pronta a riprendersi i vertici delle classifiche. Il nuovo singolo Houdini arriverà venerdì 10 novembre

Che la nuova era di Dua Lipa abbia inizio! Giorni e giorni di teaser, foto e post ermetici fino allo svelamento di tutto. Dopo il successo dell’ultimo album Future Nostalgia, il 10 novembre la voce di Physical farà il suo grande e atteso ritorno sulla scena discografica.

DUA LIPA, il nuovo singolo è houdini Prima il nuovo look dai capelli rossi, poi una serie di foto postate su Instagram e un messaggio criptico che i suoi fan hanno velocemente decodificato fino all’annuncio vero e proprio. Venerdì 10 novembre Dua Lipa pubblicherà il nuovo singolo Houdini dando così il via alla sua terza era discografica. In questi giorni la cantante ha pubblicato alcuni brevi teaser con quelle che semrerebbero essere frasi tratte dal nuovo singolo: ‘Catch me or I go’ e ‘Tell me all the ways you’ll need me’. Quale sarà il sound della nuova era di Dua Lipa? Dopo il pop fresco del primo album e i suoni più ricercati ed elettronici del secondo, la cantante è sicuramente pronta a mescolare nuovamente le carte in tavola. approfondimento Dua Lipa torna su Instagram dopo la pausa con un nuovo look: la foto

Dall’esplosione mediatica con Be the One all’ultimo successo mondiale Dance the Night per il film Barbie, Dua Lipa (FOTO) si è imposta come una delle più grandi e influenti protagoniste della scena musicale rivoluzionandone il mercato. approfondimento Musica e concerti, tutti i video

Dalle vittorie ai Grammy Awards ai miliardi di streaming su Spotify, Dua Lipa ha dimostrato di non avere rivali. Tra i suoi successi più iconici troviamo sicuramente New Rules, One Kiss con Calvin Harris, Don’t Start Now e Break My Heart. approfondimento Barbie, nella colonna sonora anche Dua Lipa, Lizzo e Ryan Gosling

