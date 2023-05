Donatella Versace e Dua Lipa presenteranno una collezione moda

La collaborazione tra Dua Lipa e Versace

Quando qualche stagione fa Dua Lipa fece il suo debutto come designer precisò sui social media che la sua passione era ovviamente la musica ma che anche la moda, nella sua vita, aveva un posto più che speciale. La collezione "La Vacanza" disegnata a quattro mani dalla popstar britannica insieme a Donatella Versace, è frutto dell'amore per la moda della cantante ma è anche espressione di una personalità poliedrica e di un talento che va ben oltre l'ambito musicale. Per questo step creativo importante Dua Lipa ha scelto di collaborare con una maison che ha significato tanto per la sua carriera. Fin dal suo esordio sulla scena nazionale ed internazionale, la cantante ha infatti indossato Versace per diverse occasioni memorabili, dalle tournée ai grandi eventi, compreso il Met Gala del 2019 dedicato al Camp, e fin da subito ha instaurato un rapporto di grande stima e amicizia con la direttrice creativa della casa di moda milanese. Donatella Versace, dal canto suo, non si è mai risparmiata nel lodare pubblicamente la popstar che ammira e rispetta per la sua bellezza, la sua bravura e la sua personalità, forte e libera che l'ha portata ad infrangere le regole per scriverne di nuove anche sotto il profilo dello stile. Dua Lipa, una delle artiste del panorama musicale globale più popolari della sua generazione, ha un'immagine molto riconoscibile. Interprete dello stile contemporaneo, ama i grandi marchi ed i designer emergenti e per il suo guardaroba da favola è assistita dallo stylist italiano Lorenzo Posocco.