4/16 ©Getty

Donatella Versace (al Met Gala Celebrating Camp nel 2019 al Metropolitan Museum di New York City), è il simbolo del made in Italy tra eleganza, colori sgargianti, negozi extralusso sparsi dal Quadrilatero della Moda a Milano alla Fifth Avenue di New York

Dua Lipa è il nuovo volto della campagna di Versace