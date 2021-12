3/18 ©Getty

Gianni Versace è stato il fondatore della celebre maison di moda italiana Versace. La sua prima collezione ha debuttato al Palazzo della Permanente, a Milano, nel 1978, ed è stata solo la prima di una grandissima carriera che ha contribuito a far conoscere e amare il Made in Italy in tutto il mondo

Versace by Fendi, la sfilata a sorpresa alla Milano Fashion Week. FOTO