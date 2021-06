Dua Lipa è il nuovo volto della campagna di Versace

L'iconica maison di moda ha scelto come nuova ambassador la popstar britannica Condividi:

Si rafforza il legame tra il brand Versace e Dua Lipa, che già in passato si erano incrociati sui red carpet più prestigiosi del mondo. La popstar britannica è stata scelta dalla casa di moda italiana come ambassador globale per la campagna della collezione Autunno/Inverno 2021. Donatella Versace ha espresso entusiasmo per la nuova Versace Girl, che incarna perfettamente l'ideale di donna libera e grintosa cui è rivolta la collezione della prossima stagione. I primi tre scatti della campagna sono stati diffusi via social sui profili ufficiali del brand e condivisi anche sul profilo ufficiale della designer e della cantante. La campagna completa sarà svelata il prossimo 30 agosto.

Si rafforza il legame tra il brand Versace e Dua Lipa, che già in passato si erano incrociati sui red carpet più prestigiosi del mondo. La popstar britannica è stata scelta dalla casa di moda italiana come ambassador globale per la campagna della collezione Autunno/Inverno 2021. Donatella Versace ha espresso entusiasmo per la nuova Versace Girl, che incarna perfettamente l'ideale di donna libera e grintosa cui è rivolta la collezione della prossima stagione. I primi tre scatti della campagna sono stati diffusi via social sui profili ufficiali del brand e condivisi anche sul profilo ufficiale della designer e della cantante. La campagna completa sarà svelata il prossimo 30 agosto.

"Questo è un giorno che non potrò mai dimenticare", queste le parole di Dua Lipa a corredo dello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram che rivela in anteprima il mood della nuova campagna Versace di cui è protagonista. La campagna, scattata dal duo di fotografi di fama internazionale Mert&Marcus, è relativa alla collezione Autunno/Inverno della Maison di Via Del Gesù presentata lo scorso marzo attraverso un seguitissimo show digitale. Dua Lipa è il volto chiamato a rappresentare la nuova donna Versace, star assoluta della Versacepolis immaginata per il prossimo autunno dalla direttrice creativa del brand, Donatella Versace, che ha espresso grande ammirazione per la pluripremiata cantante britannica. La stilista ha detto di non immaginare al momento nessun'altra protagonista per raccontare il mondo Versace della prossima stagione. In Dua Lipa Donatella Versace sente qualcosa di speciale, un elemento magico che è frutto della combinazione della sua voce, del suo eccezionale talento e della sua straordinaria bellezza. Dua Lipa ha indossato Versace in alcuni dei più importanti eventi internazionali delle ultime stagioni. Iconici i look del brand della Medusa indossati per il Met Gala 2019, i Brit Award 2018 e i Grammy 2021.