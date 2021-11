Britney Spears: "Donatella Versace mi disegnerà l'abito da sposa"

La cantante posta su Instagram una serie di scatti in un vestito rosa di veli. E commenta: "No, questo non è il vestito delle mie nozze, quello lo sta facendo proprio ora Donatella Versace" Condividi

Sarà Donatella Versace a disegnare l'abito da sposa di Britney Spears. Lo ha annunciato la stessa popstar con un post su Instagram. Nella foto Britney viene immortalata con indosso un abito rosa in veli, ma precisa: "No, questo non è il mio abito da sposa! Donatella Versace lo sta realizzando per me in questo momento. Buonanotte gente!".

Italia candidata per ospitare le nozze leggi anche Britney Spears addobba la casa per Natale: "Più gioia nella vita" Non è la prima volta che la cantante parla del suo imminente matrimonio. Il mese scorso su TikTok aveva chiesto consigli ai suoi fan compreso, chiedendo tra l'altro dove lei e il fidanzato Sam Asghari avrebbero dovuto sposarsi. La Spears ha anche rivelato come location per il fatidico sceglierà tra l'Italia, la Grecia e l'Australia.