Britney Spears è tornata su Instagram, il post

La popstar, classe 1981, ha dichiarato su Instagram: “Alcuni scatti del mio weekend fuori porta per celebrare il mio fidanzamento con il mio fidanzato, ancora non posso crederci!”

Dal debutto nel 1999 con il singolo …Baby One More Time ai successi che le hanno permesso di conquistare il titolo di Principessa del Pop, da oltre vent’anni Britney Spears domina incontrastata la scena mediatica internazionale.

Britney Spears annuncia il fidanzamento con Sam Asghari

Successivamente, la voce di Gimme More ha comunicato ai fan la decisione di allontanarsi per un po’ dai social media per godersi la felicità del momento, queste le parole su Twitter: “Ragazzi non preoccupatevi, mi sto prendendo una piccola pausa dai social media per festeggiare il mio fidanzamento ufficiale!!!! Tornerò presto”.