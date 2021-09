Britney Spears, il padre chiede la fine della tutela legale

Il padre della postar, Jamie Spears, ha firmato una petizione per porre fine alla conservatorship che ha sulla figlia. La notizia, riportata da molti media americani, tra cui Variety, arriva dopo una estate in cui la Corte superiore di Los Angeles aveva rigettato il ricorso della cantante per mettere fine al controllo a cui è sottoposta dal 2008

La petizione: “Voglio il meglio per mia figlia”

Nella petizione, si fa presente che Britney Spears rivuole il controllo sulla sua vita, "vuole essere in grado di prendere decisioni sulle sue cure, su quando e come andare in terapia, controllare le sue finanze senza una supervisione, sposarsi e avere figli, se lo desidera". Nel documento Jamie Spears sottolinea che "vuole il meglio per sua figlia, e se ritiene di poter gestire la sua vita è giusto che abbia una chance". Con il padre, Jamie Spears, anche il tutore dei patrimoni della cantante ha presentato alla Corte superiore di Los Angeles la richiesta per mettere fine alla conservatorship. Lo strumento legale americano si applica a persone anziane, disabili mentali o non autosufficienti e che permette al tutore di controllare il patrimonio e la vita personale della persona assistita. La decisione, se accolta dalla Corte, potrebbe segnare la vittoria per la cantante che da anni stava tentando di ottenere la fine della tutela legale, scattata nel 2008 dopo una crisi e un ricovero in una clinica per disintossicarsi dall'abuso di farmaci.