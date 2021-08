Britney Spears "libera", il padre rinuncia a essere suo tutore

Svolta nella lunga battaglia legale. Il genitore, secondo quanto riportano media americani, ha deciso di lasciare il suo ruolo. La cantante aveva avviato un'azione in tribunale perché la 'tutela' del padre, secondo lei, non era altro che una forma di abuso Condividi:

Il padre della cantante Britney Spears lascerà il suo ruolo di tutore dei beni della figlia: lo riferiscono media Usa, tra cui Variety, che hanno visionato documenti che lo indicano. La decisione darebbe una svolta ad una lunga battaglia legale tra genitore e figlia. L'artista, 39 anni, aveva avviato un'azione in tribunale per liberarsi dalla 'tutela' del padre Jamie, che secondo lei non era altro che una forma di "abuso". Gli avvocati del padre avevano annunciato opposizione, negando che le cose stessero come sosteneva la popstar.

Il passo indietro del padre leggi anche Britney Spears: "Mai più su un palco finché mio padre mi controllerà" Jamie Spears ha depositato un atto in risposta all'istanza presentata dalla figlia presso la Corte superiore di Los Angeles. Il padre dell'artista ha formalizzato il passo indietro e la rinuncia alla tutela, sebbene i suoi legali, come riportato da Variety, evidenzino che "non ci sono motivi concreti per sospendere" la tutela "o rimuovere" il genitore della posizione. “Tuttavia, anche se il signor Spears è bersaglio incessante di attacchi ingiustificati - si legge nel documento - non crede che una battaglia pubblica con sua figlia sarebbe nel suo interesse”.

L'avvocato dell'artista: "Una grande vittoria per Britney"

leggi anche Free Britney, accolta la richiesta della star di scegliere l'avvocato "Questa è una grande vittoria per Britney Spears e un altro passo verso la giustizia", ​​afferma Mathew Rosengart, che da luglio è l'avvocato della popstar. I legali dell’artista si dicono “lieti che il signor Spears e il suo avvocato abbiano ammesso oggi in un deposito che deve essere rimosso”, ma allo stesso tempo sono “delusi, tuttavia, dai loro continui attacchi vergognosi e riprovevoli alla signora Spears”.