La reginetta del pop - di cui ultimamente si parla molto per la sua situazione legale e familiare (ci riferiamo alla battaglia della cantante contro la conservatorship paterna) - ha risposto ad alcune domande dei fan in un video pubblicato sul suo profilo di IG. Tra i tanti quesiti, le è stato chiesto quale fosse la sua canzone preferita della collega. Ecco qual è il titolo del brano che secondo lei è una "really cool song", un pezzo davvero fantastico

Il video è stato postato sul suo profilo ufficiale di Instagram per rispondere alle tantissime domande di cui fan la subissano.

Potete guardare il video integrale nel post della star che vi mostriamo alla fine di questo articolo.



Britney risponde davvero a qualsiasi cosa, affermando per esempio che il suo negozio di abbigliamento preferito è J. Crew (con una spiegazione molto ironica, ossia "mi piace il fatto che abbiano vestiti da uomo e da donna". Comunque un'ottima pubblicità dato che l'abito a fiori che indossa durante il video è stato acquistato proprio lì, come afferma lei).

E tra gli innumerevoli quesiti di varia (varissima) natura, c'è anche quello meno strambo (dato che parliamo di una musicista) relativo alla collega. La cantante di Toxic ha voluto soddisfare la curiosità dei follower sui suoi gusti musicali svelando quanto segue.



"La mia canzone preferita di Miley Cyrus è We Can't Stop" e ha subito specificato che si tratta di un pezzo "di tanti anni fa".



È il singolo tratto dal disco Bangerz, pubblicato il 3 giugno 2013 come primo estratto dal quarto album in studio della cantautrice e attrice statunitense, diventata una star fin dagli esordi della sua carriera grazie al suo ruolo nella popolare sitcom Hannah Montana.



"Really cool song", ossia "davvero una canzone fantastica", così la definisce la reginetta del pop.



Una notizia senz'altro meravigliosa per Miley Cyrus, dato che a pronunciare l'encomio è una delle artiste più importanti della storia del pop. Ma di certo per Miley si tratta di una news meno entusiasmante di quella che ha appena ricevuto Britney Spears: quella che farebbe pensare che forse l'incubo della conservatorship sta finalmente per terminare.