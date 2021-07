La popstar ha attaccato il padre e la sorella pubblicando sul proprio profilo di Instagram un post in cui li critica duramente. "Il mio sistema di supporto mi ha ferito profondamente. La conservatorship ha ucciso i miei sogni", scrive la cantante. E avverte che non si esibirà più finché la tutela legale paterna non sarà eliminata

Sono passati pochi giorni da quel primo post di Britney Spears corredato dall'hashtag diventato celeberrimo, ossia #FreeBritney, e la popstar continua a utilizzare i propri profili social per perorare la sua causa. Poche ore fa ha pubblicato un nuovo contenuto in cui attacca il padre James e la sorella Jamie, spiegando che la conservatorship esercitata dal primo ha rovinato i suoi sogni e la sua vita negli ultimi tredici anni. Ma non è tutto: Britney Spears ha deciso di non salire più su un palco finché la tutela legale esercitata dal padre non sarà annullata. Il post di pochi giorni fa con l'hashtag #FreeBritney era un'espressione di giubilo, per festeggiare finalmente l'autorizzazione arrivata dal tribunale di scegliersi personalmente un nuovo avvocato. Questo nuovo post invece non ha nulla di gioioso, anzi. È un grido di dolore e un'ennesima richiesta di aiuto. Britney Spears pian piano si sta riprendendo la propria vita, come dimostrano le ultime piccole conquiste che sta collezionando, ma una volta incominciata la scalata verso la libertà non le bastano più piccole concessioni, come quella di scegliersi il proprio legale: stavolta l'artista ha deciso di interrompere le sue esibizioni fino a quando non sarà totalmente libera dalle "briglie" paterne.



Le parole di Britney Spears

"Per quelli che criticano i video in cui ballo… sappiate che non tornerò sul palco, almeno finché mio padre controlla cosa indosso, dico, faccio o penso. L'ho fatto per gli ultimi tredici anni. Piuttosto che suonare a Las Vegas, dove il pubblico era così lontano da non potermi neanche stringere la mano, preferisco pubblicare i video registrati nel mio salotto", queste le parole della cantante nella didascalia a corredo di una serie di immagini in grafica in cui scrive messaggi liberatori.

Si parla dunque della possibilità di un ritiro anticipato dell'artista dal mondo della musica, cosa che getterebbe nella disperazione i suoi tantissimi fan. Ma forse anche chi da quel suo patrimonio a più zeri ci sta guadagnando...



"Non mi truccherò pesantemente, non farò le prove sul palco, e visto che non posso lavorare con i remix dei miei pezzi e devo supplicare per inserire la mia nuova musica nello show per i miei fan… allora smetto", continua Britney Spears.



L'attacco rivolto alla sorella

Questa volta il bersaglio della popstar non è stato soltanto il padre. Britney ha criticato anche sua sorella Jamie Lynn Spears.



"Non mi piace che si sia presentata a una premiazione e abbia cantato le mie canzoni. Il mio cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente. La conservatorship ha ucciso i miei sogni. L’unica cosa che mi rimane è la speranza, l’unica cosa che in questo mondo è difficile uccidere, anche se la gente continua a provarci". Parole molto dure, tristi e drammatiche che ben dimostrano il calvario che la cantante sta passando ormai da anni.