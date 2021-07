Free Britney, Madonna si schiera per la liberazione della popstar

Il tribunale di Los Angeles ha da poco respinto la richiesta della cantante, non consentendo di rimuovere la conservatorship paterna. Tuttavia i giudici hanno ammesso la società Bessemer Trust, voluta da Britney, come co-gestore del suo patrimonio.

Da Justin Timberlake a Christina Aguilera passando per Cher, la lista di stelle che si sono unite al coro di sdegno per la situazione vissuta da Britney Spears è lunghissima.

Madonna non è la sola star ad augurarsi che la collega possa finalmente vivere la propria vita senza le “briglie” paterne. Si tratta di una delle tante celeb schieratesi a favore di Britney Spears nella battaglia legale che la vede lottare da tempo per annullare la tutela di quello che viene dipinto letteralmente come un “padre-padrone”.

La tutela legale di Jamie Spears

Il padre della cantante, Jamie Spears, esercita da oltre 12 anni la conservatorship nei confronti della figlia, esattamente da quando quest'ultima ha avuto un crollo nervoso nel 2008.

Oltre alla tutela legale, il padre da allora ha anche il pieno controllo anche delle sue finanze e di tutta la sua vita. Da quanto testimoniato da Britney Spears, infatti, suo papà le impedirebbe di fare in autonomia qualsiasi tipo di scelta di vita. Anzi: qualsiasi scelta in generale. Da sposarsi ad avere figli, da assumere avvocati a trasferirsi e votare, il padre controlla ogni aspetto della sua vita.

Addirittura le attività quotidiane si svolgono sotto l’occhio vigile paterno: Britney Spears non può utilizzare lo smartphone senza essere controllata, così come le è vietato andare in giro da sola.

Alcune settimane fa la cantante ha rilasciato dichiarazioni molto scioccanti in occasione di una delle ultime udienze. "Ho una spirale ma non mi permettono di toglierla. Voglio sposarmi e avere un bambino, ma me lo impediscono. Questa tutela mi ha fatto più male che bene", queste le parole di Britney Spears durante la sua recente testimonianza in tribunale.