Britney Spears, corte rigetta la richiesta liberarsi da tutela padre

Il tribunale di Los Angeles non ha accolto l'istanza della popstar che chiedeva di rimuovere il vincolo al genitore che dura da tredici anni. La settimana scorsa aveva spiegato: "Ho una spirale, ma non mi permettono di toglierla. Voglio sposarmi e avere un bambino"

La richiesta di Britney Spears è stata respinta. I media americani spiegano che i documenti del tribunale avrebbero l’obiettivo di approvare la società Bessemer Trust come 'co-conservator', ovvero affiancare il padre della star nella tutela legale, ma sarebbero stati anche l'occasione per il giudice di ribadire che non intende rimuovere il padre della cantante dalla tutela.

Spears aveva detto: "Voglio sposarmi e avere un bambino"

La decisione del tribunale tuttavia non è direttamente connessa alle dichiarazioni che Britney Spears ha rilasciato la settimana scorsa: "Ho una spirale, ma non mi permettono di toglierla – aveva detto la popstar puntando il dito contro suo padre - Voglio sposarmi e avere un bambino". E chiedendo di esser liberata "senza ulteriori perizie psichiatriche". Su queste parole il giudice non può esprimersi direttamente a meno che non venga presentato un appello formale per mettere fine alla tutela del padre. La cantante ha oggi 39 anni e due figli ormai teen-ager, Sean e Jayden, affidati in massima parte al loro padre Kevin Federline.