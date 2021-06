Britney Spears, che ha detto basta alla tutela legale ultradecennale del padre Jamie nei suoi confronti ( LA STORIA ), ha anche il supporto del suo ex marito, il rapper e ballerino Kevin Federline. E’ l’avvocato di Federline, Vincent Kaplan, a svelarlo, in un’ intervista rilasciata ad Entertainment Tonight . Queste le parole di Kaplan: “Kevin Federline la sostiene sul serio. Se la tutela del padre ha un effetto deleterio e dannoso sul suo stato mentale, Britney deve liberarsene. Lui vuole per Britney l’ambiente migliore possibile, in cui lei possa vivere”. Britney Spears e Federline sono stati sposati dal 2004 al 2007, e hanno avuto due figli: Sean, 15 anni, e Jayden, 14.

“Vuole che Britney sia una persona e una madre felice”

Federline, ha aggiunto l’avvocato, "vuole che” Britney “sia una persona felice perché questo la renderebbe una madre felice e ovviamente penso che dalle sue parole tutti noi possiamo intuire che è sottoposta a un'enorme quantità di pressione. E le persone sotto pressione a volte non prendono le stesse decisioni che farebbero se fossero completamente lasciati al loro libero arbitrio", afferma Kaplan. "Se è in grado di gestire se stessa in un modo che non metta in pericolo se stessa o i suoi figli se dovessero essere sotto la sua custodia, Kevin sarebbe d’accordo con la fine della tutela legale".