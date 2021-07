Free Britney, star pronte a lanciare un fondo per liberare la cantante

Secondo le indiscrezioni, a sostenere la raccolta ci sarebbero anche Miley Cyrus e Paris Hilton. Britney Spears sta cercando di liberarsi della tutela legale, che dura ormai da 13 anni, che il giudice ha affidato al padre Condividi:

A sostenere Britney Spears nella sua battaglia per liberarsi dalla tutela legale, che il giudice ha affidato al padre dell'artista, c'è un esercito di star e colleghe della cantante. Mariah Carey, Katy Perry, Miley Cyrus e Paris Hilton sono pronte a lanciare un fondo con l'obiettivo di aiutare la regina del pop. Nel 2008, dopo un crollo psicologico, il giudice ha accordato al genitore dell'artista il controllo degli affari della figlia, del suo patrimonio e della sua persona. Da anni Britney Spears sta cercando di riappropriarsi della sua autonomia, ma qualche giorno fa il tribunale di Los Angeles non ha accolto l'istanza che chiedeva di rimuovere il vincolo al padre Jamie. La settimana scorsa la star aveva spiegato: "Ho una spirale, ma non mi permettono di toglierla. Voglio sposarmi e avere un bambino".

Le star in supporto di Britney Spears leggi anche Britney Spears, corte rigetta la richiesta liberarsi da tutela padre Miley Cyrus, Paris Hilton e persino Christina Aguilera e forse l'ex fidanzato Justin Timberlake, si stanno muovendo per sostenere la cantante. Una fonte non meglio specificata, citata dal The Mirror, ha detto che "Britney ha molti amici famosi che non vedono l'ora di aiutarla" e poi ancora "si sono anche offerti di creare un fondo legale per lei". L'idea del fondo è arrivata dopo che il manager della regina del pop ha annunciato le dimissioni. Rudolph ha guidato la carriera di Spears negli ultimi 25 anni e ha contribuito a farle ottenere il primo contratto discografico. L'annuncio delle dimissioni è stato dato due settimane dopo le affermazioni della cantante, a un giudice di Los Angeles, riguardi all'essere stata costretta a esibirsi contro la sua volontà.