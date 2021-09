Britney Spears annuncia il fidanzamento con Sam Asghari

approfondimento

Britney Spears "libera", il padre rinuncia a essere suo tutore

La cantante di Gimme More (FOTO) ha condiviso un filmato mostrando con grande felicità l’anello, in poche ore il post ha ottenuto più di due milioni e mezzo di visualizzazioni e numerosi commenti di auguri, tra i quali quelli dell’amica Paris Hilton che ha scritto: “Congratulazioni amore!! Sono così felice per te! Benvenuta nel club”.