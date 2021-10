Britney Spears addobba la casa per Natale: "Più gioia nella vita"

Britney Spears: “Voglio più gioia”

Britney Spears libera, il padre Jamie non è più il suo tutore legale

“Sarò onesta. Ho aspettato a lungo di liberarmi della situazione in cui mi trovo e adesso che siamo qui, ho paura di fare qualsiasi cosa e sbagliare” ha esordito la cantante. “Per tanti anni mi è stato detto che se riuscivo nelle cose, sarebbe finita e non è mai successo. Ho lavorato tanto e adesso che mi sto avvicinando sempre più alla fine, pur essendo felice, capisco che molte cose mi spaventano. Ho cominciato a sperimentare la libertà quando, per la prima volta quattro mesi fa, ho ricevuto le chiavi della mia macchina. Non ho fatto nulla per essere trattata com’è accaduto negli ultimi 13 anni. Sono disgustata dal sistema e vorrei vivere in un altro paese. Quest’anno sto festeggiando il Natale in anticipo. Perché no? Credo che qualsiasi motivo per trovare più gioia nella vita sia una buona idea”. Infine ha concluso: “Signore, abbi pietà della mia famiglia se dovessi mai decidere di fare un’intervista. Nel frattempo, mi tengo alla larga dagli affari, che sono la sola cosa che ho conosciuto in tutta la mia vita...”.