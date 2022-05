L’influencer Chiara Ferragni ha annunciato sui social di essere volata a New York con il marito Fedez per un importante evento. I Ferragnez parteciperanno al Met Gala 2022, con l’invito della stilista e amica Donatella Versace Condividi

Torna questa sera, lunedì 2 maggio, l’evento di beneficienza, arte e fashion più seguito dell’anno. È grande attesa per il Met Gala 2022 al Metropolitan Museum of Art di New York che quest’anno avrà, in rappresentanza della platea italiana, due attesissimi ospiti. A sfilare sul più eccentrico red carpet, anche l’influencer e imprenditrice Chiara Ferragni e il marito Fedez, che sono volati da alcune ore nella Grande Mela su invito di Donatella Versace. La modella, tra foto e stories in America, ha mostrato anche un biglietto regalatole dalla stilista, come invito ufficiale di partecipazione al Met.

Chiara Ferragni e Fedez sul red carpet del Met Gala 2022 approfondimento Met Gala 2022, tutto quello che c'è da sapere Ci saranno quindi anche i Ferragnez ad uno degli eventi di moda (e showbiz) più attesi dell’anno a New York e non solo, il Met Gala 2022. La storica serata, che ogni anno si tiene al Metropolitan Museum of Art della Grande Mela, nel primo lunedì di maggio, è in realtà un importante evento di beneficienza, che coincide con l’inaugurazione della grande esposizione annuale della moda al museo. Partecipare al Met Gala è considerato da stilisti, modelle, ma anche cantanti, attori e altri rappresentanti del mondo dello spettacolo, un vero e proprio Oscar della Moda, riservato ai veri divi, nonché l’occasione unica di indossare abiti eccentrici e assolutamente in tema con il titolo scelto per l’evento, quest’anno ispirato a “Gilded Glamour and White Tie”, con il dress code che si rifarà agli ultimi trent’anni del 19esimo secolo americano, quando sono alcuni grandi personaggi statunitensi raggiunsero grandissime ricchezze, a discapito del resto della popolazione, destinato alla povertà.

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Spettacolo Aspettando il Met Gala, i migliori look degli anni precedenti. FOTO In attesa di scoprire il red carpet più esclusivo del mondo, ossia quello del Costume Institute Gala al Metropolitan Museum of Art di New York, ecco una carrellata degli outfit più indimenticabili delle edizioni scorse Jared Leto nel 2018. Tema dell'anno: "Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination”. Assomiglia in maniera davvero incredibile a come l'iconografia ci ha abituati a pensare a Gesù. Qui però l'attore è un Gesù vestito total Gucci

Lady Gaga nel 2019. La popstar si è presentata vestita in Brandon Maxwell. Il tema dell'anno era “Celebrating Camp: Notes on Fashion” e la diva ha indossato un enorme soprabito-cappa color fucsia (di quasi 23 metri di tessuto). Durante la serata ha slacciato la cappa e ha rivelato sotto un abito bustier nero

Kim Kardashian e Kanye West nel 2016. Il tema era “Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology" e l’allora coppia era vestita con un look double firmato Balmain



Chiara Ferragni racconta la partecipazione al Met Gala 2022 approfondimento Fedez dimesso dall'ospedale, la commozione di essere di nuovo a casa Dopo la scorsa edizione 2021 tornata in presenza, anche se in maniera piuttosto sottotono a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il Met Gala 2022 si preannuncia essere un vero e proprio evento di rinascita. Nonostante la lista dei presenti venga di solito resa nota a ridosso della festa di beneficienza organizzata per l’Institute of Fashion, è stata la stessa influencer Chiara Ferragni a svelare alcune ore fa su Instagram la ragione del viaggio a New York organizzato di tutta fretta. La coppia, ospitata in un albergo di extra lusso, si è mostrata sui social sorridente e felice di partecipare al Met Gala 2022 grazie all’invito speciale della stilista e amica Donatella Versace. “Ciao Chiara, non vedo l'ora di vedere te e Federico al Met” ha scritto la designer di moda. “Ci divertiremo un mondo". Tra oro, gioielli, ma anche pizzi e merletti, si prospetta un Met Gala 2022 di vero sfarzo, pronto a far parlare di sé e stupire.