Su Safilo l'effetto-Ferragni: "Vendite sopra le aspettative"

«Stiamo vendendo sopra le aspettative, stiamo riuscendo a parlare a quelle generazioni di giovani che erano l'obiettivo». Angelo Trocchia, amministratore delegato del gruppo Safilo, commenta così l'operazione commerciale che ha coinvolto l'influencer Chiara Ferragni nel settembre scorso. Allora Ferragni aveva siglato un'intesa per distribuire la prima collezione di occhiali con il proprio marchio, facendo crescere il titolo di Safilo in borsa dell'8,14 per cento in un giorno.



In qualche giorno però il titolo aveva perso valore, facendo parlare alcuni commentatori di "fuoco di paglia".



A livello commerciale invece il Ceo Trocchia a Sky TG24 Business si è detto soddisfatto: l'accordo «non aveva una valenza di corto respiro. I risultati di vendita stanno andando benissimo. Un conto è l'effetto spot» sulle azioni, un altro «quello strategico di lungo periodo, che rimane assolutamente valido».

Riguarda qui sotto l'intera puntata di Sky TG24 Business del 19 aprile 2022.