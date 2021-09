Accordo Chiara Ferragni-Safilo per occhiali: il titolo vola in Borsa

L'effetto dell'imprenditrice digitale, una delle 100 influencer più importanti al mondo, si è fatto sentire ancora una volta a Piazza Affari. Dopo l'annuncio della collaborazione balzo del titolo della società Condividi:

Safilo e Chiara Ferragni hanno firmato un nuovo accordo pluriennale per il design, la produzione e la distribuzione della prima collezione eyewear in licenza a marchio Chiara Ferragni. L'intera gamma di occhiali, sia da sole sia da vista, verrà presentata per la primavera-estate 2022 e sarà disponibile da gennaio 2022. L'intesa per la licenza ha messo le ali in Borsa al gruppo di occhiali. Così come era avvenuto per Tod's, quando aveva annunciato l'alleanza a tutto campo con dell'influencer, il titolo Safilo ha preso il volo a Piazza Affari, viaggiando sin dall'apertura sopra il 10%.

Trocchia: "Entusiasti della collaborazione" leggi anche Chiara Ferragni lancia la sua linea scuola Pigna con diario, astuccio Angelo Trocchia, amministratore delegato del Gruppo Safilo, ha sottolineato che insieme a Ferragni l'intenzione è quella di "creare un nuovo marchio fashion di riferimento nell'eyewear che, attraverso il digital, sia in grado di parlare direttamente alle nuove generazioni". L'ad ha poi sottolineato: "Siamo entusiasti di accogliere nel nostro portafoglio una delle più famose e influenti imprenditrici digitali al mondo". Per Trotta si rafforzerà la presenza di Safilo nell'universo digitale "lavorando in sinergia con lo straordinario potere della fan base globale di Chiara. Un brand che si inserirà perfettamente nel nostro portafoglio marchi e che rappresenta una significativa opportunità di crescita nel segmento contemporary".



Ferragni: "Safilo, eccellenza e grande esempio di spirito italiano" leggi anche Tod's rinnova il cda, entra Chiara Ferragni Chiara Ferragni, ceo e direttore creativo del brand che porta il suo nome e una delle 100 influencer più importanti al mondo, ha dichiarato che "Safilo rappresenta non soltanto un'eccellenza nell'eyewear ma anche, come il mio marchio, un grande esempio di spirito italiano con una valenza globale". Per l'influencer italiana, la società di occhialeria "ha fortemente creduto nel mio marchio e nel lancio di questa nuova categoria e io li ho scelti per la connessione che ho sentito con i loro valori, l'innovazione e l'impegno per l'eccellenza. Abbiamo lavorato insieme per creare una collezione che non vedo l'ora di presentare l'anno prossimo".