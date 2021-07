Chiara Ferragni lancia una nuova linea di tute dedicata ai bambini

Chiara Ferragni colpisce ancora: dopo le bag, i costumi, le borracce, una Limited Edition per il marchio Nespresso e le tutine per neonati, la star torna a far parlare del suo lavoro grazie a una nuova collezione , questa volta dedicata sia ai bambini che alle bambine, dai 2 ai 10 anni di età .

Sulla pagina ufficiale Instagram @chiaraferragnibrand, infatti, è stata lanciata la nuova linea per i più piccoli, già disponibile nello store online. “ Be like the cool kids ”, ovvero “sii come i ragazzi alla moda” è lo slogan scelto per la campagna pubblicitaria, che ritrae tre teneri baby modelli su di una cabriolet rosa e azzurra.

Chiara Ferragni Kids Collection, i fan prendono d’assalto lo store online

In occasione della nascita di Vittoria, la secondogenita della coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez, era già uscita una Limited Edition dalle tinte pastello che, nonostante i costi non alla portata di tutte le tasche, aveva avuto un grande successo, tanto da essere riproposta.

L’imprenditrice, dunque, prova a lanciarsi su di una nuova fascia d’età e promuove felpe con la zip, in coordinato a pantaloni con l’elastico in vita, tutto rigorosamente logato. Tra i capi proposti, anche una giacca in denim con colletto in faux-fur rosa, t-shirt, jeans, gonne in tulle e cappellini in lana con pon-pon in pelliccia di volpe.

Lo shop online ha catalizzato l’attenzione dei milioni di followers che seguono Chiara Ferragni. Tra i tanti commenti di apprezzamento (“Ma che meraviglia”, “Bellissima, sta andando a ruba”, “Voglio un bimbo solo per vestirlo così”), spunta anche qualche critica per i prezzi, considerati troppo alti: “Belli ma un po’ cari” è uno dei commenti negativi che appaiono sulla pagina.

Di quali cifre parliamo? Il completo ginnico sfiora i 160,00 €, mentre la giacca di jeans arriva a 215 €. Per acquistare un cappellino invernale, disponibile in bianco e in blu, è necessario spendere 86,00 €.