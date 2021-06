Chiara Ferragni, apre il suo temporary bar Nespresso: cosa sapere

approfondimento

Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una nuova casa a Milano

Il locale, in piazza del Carmine 1, a due passi dal Duomo, è aperto dalle 10.30 alle 24. Il Nespresso X Chiara Ferragni Temporary Café si ispira al design e ai colori de brand dell'influencer, con il rosa, il beige e l'azzurro e l’iconico occhio, oltre al monogramma di Nespresso. “Conoscevo questa location e l’idea era quella renderla ancora più green - ha commentato Chiara - portando le piante nella piazza e creare un posto un po’ meno visto a Milano, arricchito con la nostra vena pop e il nostro colore; un posto dove le persone possono rilassarsi con le persone che amano o prendere il ‘coffee to go’ quando sono di fretta. Fin dall’adolescenza il rituale del caffè ha sempre fatto parte della mia vita, non solo per il gusto ma per come accompagna le mie mattine, per me è sinonimo di qualità della vita e vivendo a Los Angeles ho imparato ad apprezzarlo anche in altre versioni come il ‘coffee to go’ o quello lungo”.