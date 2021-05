Chiara Ferragni a Firenze: continua la promozione dei musei italiani

La fashion blogger, che ha soggiornato nell'hotel 5 stelle Portrait Firenze, ha ricevuto immediatamente l'accoglienza del sindaco di Firenze Dario Nardella . "Benvenuta Chiara Ferragni" ha scritto il primo cittadino su Instagram, a corredo di uno scatto che li ritrae insieme sullo sfondo della Cupola del Brunelleschi. Un'altra tappa artistica per Chiara, che 10 mesi fa aveva fatto visita agli Uffizi, ispirando poi moltissimi suoi follower a fare altrettanto. L'imprenditrice digitale, dopo aver incontrato in palazzo Vecchio il sindaco di Firenze, si è presentata insieme al primo cittadino e all'assessore alla cultura Tommaso Sacchi , all'ingresso dell'ex reggia medicea: ad accoglierla, il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt . Chiara ha trascorso nel Palazzo circa un'ora, alla scoperta delle sale contenenti il Tesoro dei Granduchi e dipinti e sculture della Galleria Palatina. L'influencer ha ammirato in particolare il grande affresco di Giovanni di San Giovanni e i capolavori di Raffaello, come la Madonna della Seggiola e La Velata. Non è mancato un selfie per i social, scattato di fronte alla Venere italica di Canova, in Palatina.

Chiara Ferragni ha visitato poi anche il museo Bardini. "Insieme abbiamo visitato il Museo Bardini e Palazzo Pitti. Come vuole la tradizione, abbiamo accarezzato il muso del Porcellino in segno di buon auspicio per il futuro. Grazie Chiara, ti aspettiamo nuovamente con la tua famiglia!", ha detto Nardella. Con Chiara c'era anche il suo make up artist di fiducia, Manuele Mameli, con il quale ha poi cenato al Four Seasons.

Chiara Ferragni, compleanno in Toscana

Chiara ha dimostrato di amare molto la Toscana, tanto che per il suo 34esimo compleanno, celebrato il 7 maggio, ha deciso di partire con famiglia e amici e di soggiornare in una grande tenuta nella Maremma toscana, l'Andana Resort, in provincia di Grosseto, dotato di giardino, piscina, villa e due ristornati al suo interno, uno dei quali è di proprietà del noto chef 1 stella Michelin Enrico Bertolini. Il weekend di Chiara e Fedez è continuato a Villa Cetinale, nel senese, dove ha festeggiato insieme alle famiglie e agli amici la festa della mamma.