Fedez e Chiara Ferragni premiati ai Diversity Media Awards

Oltre ai personaggi dell'anno, sono stati consegnati i seguenti premi:

Miglior Programma TV : “Cartabianca”

: “Cartabianca” Miglior Film Italiano : “Ferro”

: “Ferro” Miglior Serie TV Italiana : “Skam Italia”

: “Skam Italia” Miglior Serie TV Straniera : “Sex Education”

: “Sex Education” Miglior Programma Radio : “La versione delle due”

: “La versione delle due” Creator dell’anno : Francesco Cicconetti @mehths

: Francesco Cicconetti @mehths Miglior Prodotto Digitale : Revenge Porn e narrazioni

: Revenge Porn e narrazioni problematiche

Miglior Serie KIDS : “Elena, diventerò presidente”

: “Elena, diventerò presidente” Miglior Campagna pubblicitaria : “Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes” (Zalando)

: “Goodbye Sterotypes, Hello Zerotypes” (Zalando) Miglior servizio TG : TG3 (per il servizio “Pakistan: sorridi ancora” di Giovanna Botteri)

: TG3 (per il servizio “Pakistan: sorridi ancora” di Giovanna Botteri) Miglior Articolo Stampa Quotidiani : Il Messaggero (per l’articolo “Crescita al femminile pilastro del recovery” di Maria Lombardi)

: Il Messaggero (per l’articolo “Crescita al femminile pilastro del recovery” di Maria Lombardi) Miglior Articolo Stampa Periodici : Vanity Fair (“Gente Comune – Le vite normali delle persone transgender e gender fluid” di Silvia Nucini)

: Vanity Fair (“Gente Comune – Le vite normali delle persone transgender e gender fluid” di Silvia Nucini) Miglior Articolo Stampa Web: IlPost.it (“Storie di transizioni – Cosa succede in Italia alle persone che vogliono cambiare legalmente genere, al di là e al di qua delle norme” di Giulia Siviero).

Diverity Awards, le parole di Francesca Vecchioni

“Dopo sei anni verrebbe da pensare che ormai il peggio sia passato e che questo lavoro costante stia maturando i suoi frutti. Ecco, guardando quello che sta accadendo là fuori, credo che mai come quest’anno sia necessaria una serata come questa – ha dichiarato Francesca Vecchioni, presidente di Diversity - I DMA parlano di visibilità, che non ha nulla a che fare con l’ostentazione, ma significa far esistere ciò che si nomina. Sono millenni che l’arma dell’invisibilità si rivela lo strumento più efficace per mantenere il potere. Con cura chirurgica sono state di fatto cancellate intere fette di umanità, per ragioni etniche o per escludere chi non è ritenuto conforme, per l’orientamento sessuale, l’età, la disabilità e naturalmente per il genere e l’identità di genere. Non possiamo permettere che accada di nuovo. Non possiamo cancellare le persone che invece dovremmo tutelare. Perché è certo: le persone nel buio spariscono, ma non smettono di esistere. Per tutto questo i DMA sono importanti: perché là dove c’è chi vuole mantenere il buio, accendono la luce”.