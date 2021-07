Fedez ancora contro il Codacons: "Sono perseguitato, non ne posso più"

Ancora uno screzio tra il rapper e l’ente che viene accusato dall’artista milanese di paragonare "la nostra raccolta fondi, con cui abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, alla raccolta fondi di Malika". Immediata la replica: "Evidentemente non ha letto la nostra istanza" Condividi:

"Non ne posso più. Sono perseguitato dal Codacons. Riescono a paragonare la nostra raccolta fondi, con cui abbiamo raccolto più di 5 milioni di euro per i lavoratori dello spettacolo, alla raccolta fondi di Malika". Questo il duro sfogo di Fedez nelle sue stories di Instagram. Il riferimento è alla vicenda di Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa dopo aver rivelato di essere lesbica. La ragazza, con una parte dei soldi avuti in beneficienza, si era poi comprata una Mercedes. Il rapper ha mostrato un’istanza ricevuta dall’ente che però replica con un comunicato: "Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l'ha letta non l'ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità". Nel video in testa Fedez sul Ddl Zan, difende la Ferragni e attacca Renzi

Fedez: "Per attaccare me umiliano altre persone" leggi anche Scena Unita, raccolti quasi 5 milioni di euro. Fedez: "Un risultato incredibile" "Sono stufo di essere perseguitato da voi, vergognatevi", ha proseguito l’artista milanese esibendo una raccomandata ricevuta dall'associazione consumatori. "Per attaccare me – dice Fedez – stanno attaccando persone che hanno messo a disposizione la propria vita per il bene comune, umiliandole e mortificandole a tal punto di mettere sullo stesso piano un lavoro fatto con una professionalità estrema e una celerità che non si era mai vista per il settore che abbiamo aiutato paragonandolo ad una raccolta fondi messa in piedi da una ragazzina". Poi conclude e attacca: "Il Codacons si permette di fare la voce grande perché di fianco ha istituzioni pubbliche che gli danno credito e questa cosa non è accettabile".

La replica del Codacons leggi anche Sanremo, Fedez replica al Codacons: "Chiara è mia moglie, mi sostiene" La replica del Codacons non si è fatta attendere, ed è arrivata attraverso un comunicato stampa. "Evidentemente Fedez non ha letto la nostra istanza, e se l'ha letta non l'ha capita, dimostrando leggerezza e superficialità", ha scritto il Codacons nella nota diffusa oggi. "L'atto presentato dalla nostra associazione e a cui il rapper fa riferimento è finalizzato proprio a tutelare le raccolte fondi come quella avviata da Fedez, e a garantire trasparenza e correttezza ai donatori circa la destinazione e l'utilizzo dei soldi raccolti". "Entrando poi nel merito delle accuse mosse dal rapper verso la nostra associazione, gli insulti, l'arroganza, le menzogne contenute nel suo video e la violenza dimostrata nei nostri confronti varranno a Fedez una nuova querela per diffamazione - conclude il Codacons - che il rapper si sarebbe potuto evitare se solo avesse letto (e compreso) l'atto che gli è stato notificato".