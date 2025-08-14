Stefano De Martino e l'hacker: in rete video con Caroline Tronelli

Il conduttore Rai sarebbe stato spiato a casa della compagna. Insieme da diversi mesi, Stefano e Caroline non si nascondono più (sebbene non abbiano mai ufficializzato la relazione)

Secondo i media, un gruppo di hacker sarebbe riuscito a penetrare nel sistema informatico delle telecamere di videosorveglianza installate a casa di Caroline Tronelli , rubando scene di vita quotidiana e attimi di vita trascorsi con Stefano De Martino. Diffusi su WhatsApp e Telegram , e su un sito web straniero poi oscurato, i filmati sarebbero infine giunti nelle mani delle autorità competenti, a seguito della denuncia alla Polizia Postale. Le autorità starebbero ora ricostruendo l'accaduto, dall'infiltrazione iniziale fino alla diffusione sui vari canali del materiale raccolto (sebbene il trasferimento delle immagini su un server straniero renda difficile l'identificazione dell'hacker o degli hacker).

Chi è Caroline Tronelli

Caroline Tronelli, 23 anni, appartiene a una delle famiglie imprenditoriali più ricche di Napoli. Suo papà, Stefano Tronelli, classe 1965, ha fondato la Tron Group Holding, società attiva nell'ambito della consulenza imprenditoriale e gestionale per grandi marchi italiani. Il fratello di Caroline, Francesco, ha fondato invece il brand di costumi da bagno e abbigliamento casual di lusso Nort Beachwear, con negozi a Porto Cervo, Santa Margherita Ligure e Ibiza. Riservata e lontana dai riflettori, Caroline è mamma di una bambina, Vittoria, frutto di una precedente relazione.