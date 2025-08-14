Weapons, Zach Cregger prepara il prequel su Zia Gladys aka Amy Madigan

Proprio l’exploit al botteghino di Weapons ha portato all’idea di un prequel. Il film ha debuttato con un incasso iniziale di 43 milioni di dollari, per poi superare in pochi giorni quota 80 milioni a livello internazionale. Un risultato che ha inevitabilmente acceso l’interesse della Warner Bros., pronta a sfruttare il momento favorevole. Secondo quanto riportato da THR, lo studio avrebbe chiesto a Zach Cregger di sviluppare un film che esplori il passato di Zia Gladys, figura centrale del nuovo fenomeno horror.

Il grande successo dell’ultimo film di Zach Cregger, ossia Weapons , ha aperto le porte a un nuovo progetto. Dopo l’uscita nelle sale della pellicola che ha avuto un riscontro entusiasmante sia a livello di critica che di botteghino, la produzione sembra intenzionata a riportare sullo schermo uno dei personaggi più enigmatici e disturbanti della pellicola, quello della Zia Gladys, interpretata da Amy Madigan.

L’attrice, amata dal pubblico e protagonista di ruoli memorabili in opere come Le stagioni del cuore, La metà oscura, Gone Baby Gone, Pollock – diretto dal marito Ed Harris – e il celebre L’uomo dei sogni con Kevin Costner del 1989, ha dato vita a un’anziana signora dall’aura misteriosa, la cui storia personale sembra nascondere ancora molto.

In seguito, dovrà decidere se dedicarsi al prequel di Weapons o a uno dei suoi altri progetti già in cantiere: il film DC Comics ambientato a Gotham City e incentrato su Henchman, scagnozzo di Joker e Harley Quinn destinato ad affrontare Batman, oppure Flood, una pellicola di fantascienza di cui ha già firmato la sceneggiatura.

Prima che i fan possano vedere la Zia Gladys protagonista di un nuovo capitolo, sarà necessario attendere la definizione dell’accordo e la fine degli impegni già presi da Cregger. Il regista è attualmente impegnato nella pre-produzione di un reboot da 20 milioni di dollari di Resident Evil per la Sony.

Amy Madigan, l’attrice che interpreta Zia Gladys

Amy Marie Madigan, nata a Chicago l’11 settembre 1950, è una delle interpreti più riconoscibili e versatili del panorama cinematografico e televisivo statunitense. Con una carriera costellata da una candidatura agli Oscar, due nomination e una vittoria ai Golden Globe, ha saputo muoversi con disinvoltura tra cinema d’autore e produzioni mainstream, affrontando ruoli sempre diversi e complessi. La svolta sentimentale e professionale arriva sul set de Le stagioni del cuore, dove incontra l’attore Ed Harris: tra i due nasce un legame che culmina nel matrimonio, celebrato il 21 novembre 1983, e che si rafforza nel tempo anche grazie alle numerose collaborazioni artistiche.

Nel 1993 la coppia accoglie la nascita della loro unica figlia, Lily Dolores Harris. Madigan ha costruito un percorso artistico ricco e variegato: dagli esordi con Passione fatale e The Day After - Il giorno dopo, al fascino noir di Strade di fuoco, fino alle sfumature emotive di Due volte nella vita, performance che le valse la nomination all’Oscar. Negli anni si è distinta in titoli come L’uomo dei sogni, Pollock, Gone Baby Gone e The Hunt, passando senza esitazione da drammi intensi a commedie brillanti, e arrivando a lavorare con registi di grande calibro come Walter Hill, Louis Malle, George A. Romero, Ben Affleck e Scott Cooper. Parallelamente, ha mantenuto una presenza costante sul piccolo schermo, partecipando a serie di grande seguito come Grey’s Anatomy, Fringe e Penny Dreadful: City of Angels, oltre a film TV di rilievo quali Roe vs. Wade, per il quale ha conquistato il Golden Globe come miglior attrice non protagonista.

Nel corso della sua carriera, Amy Madigan ha collezionato riconoscimenti prestigiosi, tra cui nomination agli Independent Spirit Awards e ai Satellite Awards, confermandosi interprete capace di unire sensibilità artistica, rigore interpretativo e una notevole capacità di empatia con il pubblico.