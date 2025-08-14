Cavenago vince l’Emmy per Così Zeke ha scoperto la religione

Per Cavenago, noto per le copertine e le storie di culto come Mater Dolorosa o I racconti del domani, si tratta della prima esperienza da art director nell’animazione. Un debutto che definire folgorante è riduttivo.

Dal tavolo da disegno di Dylan Dog agli studi di animazione di Netflix, passando per vent’anni di fumetti che lo hanno reso uno dei disegnatori più apprezzati d’Italia: Gigi Cavenago ha vinto un Emmy Award nella categoria Outstanding Individual Achievement in Animation – Production Design per il suo lavoro nell’episodio How Zeke Got Religion dell’ultima stagione di Love, Death + Robots.

L’Emmy che incorona il poema visivo di Gigi Cavenago

Questa vittoria si inserisce nella cornice delle Emmy Juried Awards 2025, un processo unico, dove non si concorre ma si viene selezionati per la forza creativa del proprio lavoro. Love, Death + Robots è stata la vera regina di questa selezione: quattro premi totali, inclusi Character Animation, Character Design, Production Design e Storyboard, tutti legati agli episodi “400 Boys” e “How Zeke Got Religion”, con un premio speciale anche al storyboard artist Edgar Martins

In Così Zeke ha scoperto la religione, La telecamera dell’anima si sposta tra le macerie di una chiesa devastata dalla guerra, dove la storia di arcangeli caduti e segreti ultraterreni prende forma sotto la penna visiva di Cavenago. Il suo tratto, capace di trasformare un racconto pulp ambientato nella Seconda Guerra Mondiale in un poema visivo, ha fatto breccia in una giuria di esperti che premia la precisione, l'audacia e l’immaginazione senza filtri.