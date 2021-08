È stata annunciata la collaborazione tra l'influencer e Pigna, il marchio italiano di cancelleria. Insieme hanno lanciato una linea di articoli di cartoleria, in odore di "back to school". Matite, quaderni, astucci e tutto ciò che un banco di scuola richiede a gran voce (ma anche una scrivania da lavoro, per dare un tocco di colore e leggerezza). Sono disponibili in pre-ordine sul sito dell’imprenditrice (dove alcuni articoli risultano già sold-out) e usciranno ufficialmente nei negozi a partire dal 23 agosto

La famosa influencer e il celebre marchio di strumenti di cartoleria, entrambi eccellenze tutte italiane, uniscono le forze per offrire matite, penne, quaderni, astucci e tutto ciò che viene richiesto su un banco di scuola. Ma non solo su un banco: anche su una scrivania da lavoro. La linea di Pigna by chiara Ferragni è infatti rivolta sia agli studenti sia a quei lavoratori desiderosi di personalizzare le proprie scrivanie con un tocco di colore e leggerezza. “La mia prima collezione con @pigna è disponibile in preordine sul mio sito @chiaraferragnibrand già da oggi e dal 23 agosto nei migliori negozi di cartoleria in Italia. Spero vi piaccia, io ne sono innamorata. Vi faccio vedere di più nelle stories”, ha scritto Chiara Ferragni nella didascalia del post pubblicato sul suo profilo Instagram poche ore fa. Una foto in cui imbraccia (e abbraccia) tutti i suoi coloratissimi prodotti di papeterie, per dirla à la francese… E proprio quel suo post ha dato il via al delirio di clic: in poco tempo, molti dei pezzi della collezione sono già andati esauriti sull'e-commerce dell'influencer.

Ciascuno dei prodotti della collezione di cartoleria firmata da Chiara Ferragni ha ovviamente quello che ormai è considerato il marchio di fabbrica della fashion blogger, ossia il logo con l'occhio dalle lunghe ciglia.



Tutti gli accessori della linea sono ora in pre-ordine sul sito ufficiale dell'influencer. E, non c'è nemmeno bisogno di sottolinearlo, buona parte della collezione è già andata esaurita. Tra i prodotti sold out ci sono il diario e la confezione di 4 gomme (su cui campeggia pure l'immagine di Chiara Ferragni stessa, una delle prime volte nelle sue avventure imprenditoriali. L’icona di lei in versione cartoon è la chicca che rende ancora più cool questa capsule, presente sia nei quaderni sia nelle agende eccetera. Una sorta di nuovo occhietto con ciglia lunghe insomma).



Per adesso alcuni accessori risultano ancora disponibili all'acquisto on-line (ma è probabile che, mentre state leggendo questo articolo, siano già andati esauriti, conoscendo le doti da Re Mida di Chiara Ferragni. Una vera e propria Regina Mida, capace di trasformare in oro qualsiasi cosa, quaderni e astucci compresi).

Dall'astuccio eyelike (che costa €35 ed è proposto sia nella nuance rosa sia in quella azzurra) al set di 3 matite (6,90 euro) fino ai quaderni e ai raccoglitori (il cui costo varia da 1,9 a 4,9 euro circa), sull'e-commerce della moglie di Fedez potrete accaparrarvi ancora qualcosa in pre-order. Altrimenti dovrete aspettare l'uscita nei negozi, annunciata dalla stessa Ferragni per il 23 di agosto. Una data non certo scelta a caso, dato che si inserisce perfettamente nella "febbre" dell'acquisto in odore di back to school.