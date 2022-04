Met Gala 2022, tutto quello che c'è da sapere

Spettacolo

Met Gala 2021, da Kim Kardashian a Billie Eilish: tutti i look. FOTO

Vaccino e test anti-Covid per partecipare, quattro madrine e padrini giovanissimi direttamente dalla Gen Z e un dress code che rimanda alla storia americana. Sono gli elementi fondamentali dell’evento di beneficenza più atteso che si è tenuto il 13 settembre a New York. L’occasione ufficiale è l’apertura della mostra “In America: A Lexicon of Fashion”

Dopo un anno di stop a causa del Covid che ha fatto saltare l'edizione 2020, è tornato il Met Gala, l'evento più glamour di New York. Organizzata per raccogliere fondi a favore del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art, la serata si tiene tradizionalmente il primo lunedì di maggio ma la pandemia ha costretto a rivedere il calendario: le star hanno sfilato nella notte tra il 13 e il 14 settembre (in foto Billie Eilish, madrina dell'evento)

Vaccino per tutti, test anti-Covid e mascherina (ma di haute couture) erano gli elementi essenziali per partecipare. L’occasione ufficiale è l’apertura della mostra “In America: A Lexicon of Fashion”, la più importante esposizione di moda del programma annuale del Museo. Il tema della mostra fa anche da dress code implicito per gli invitati, che ieri sera si sono lasciati ispirare dalla moda americana nella storia (in foto Timothée Chalamet, padrino dell'evento)