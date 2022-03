MET Gala 2022, annunciati i presentatori

Blake Lively, Ryan Reynolds, Regina King e Lin-Manuel Miranda saranno gli host dell’evento in programma lunedì 2 maggio

Stando a quanto riportato dal magazine, il Metropolitan Museum of Art ha svelato che gli host del Met Gala 2022 saranno Blake Lively ( FOTO ), Ryan Reynolds , Regina King e Lin-Manuel Miranda , quest’ultimo annunciato tra gli host dell’edizione 2020, poi cancellata a causa dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ).

L’iconico evento, realizzato per raccogliere fondi da destinare alla produzione delle straordinarie esibizioni e pubblicazioni del Costume Institute, si terrà lunedì 2 maggio .

Met Gala, svelato il tema di quest’anno

Tom Ford, Adam Mosseri e Anna Wintour continueranno a svolgere il ruolo onorario di Met Gala co-chairs, mentre il tema di quest’anno sarà “In America: An Anthology of Fashion”, come il titolo della mostra che verrà inaugurata il 7 maggio.