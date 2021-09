MET Gala, l'after party sarà organizzato da Rihanna

L’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus ( LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA ) ha duramente colpito il mondo dell’intrattenimento comportando modifiche e rinvii di manifestazioni e produzioni, tra gli eventi colpiti anche il MET GALA che lo scorso anno è stato costretto a rimandare la serata prevista per il 4 maggio.

Ora, però, il MET GALA sta per tornare. Infatti, lunedì 13 settembre il Metropolitan Museum of Art ospiterà l’evento, spostato dopo tanti anni dal suo iconico giorno, cioè il primo lunedì di maggio.

Dalla grande esplosione mediatica con Pon de replay al successo mondiale che l’ha resa una delle artiste più popolari nella storia della musica.

Robyn Rihanna Fenty, questo il nome all’anagrafe, ha conquistato le classifiche in ogni angolo del pianeta con album e singoli in grado di vendere milioni di copie, tra questi Disturbia, Russian Roulette e Diamonds, quest’ultimo certificato con sei dischi di platino per aver venduto più di sei milioni di copie negli Stati Uniti d’America.