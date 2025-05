Annalisa Minetti: "Ho lasciato mio marito"

“Mi sono accorta che non ero più felice e ho scelto per tutti e due, decidendo di separarmi”. Ospite di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di domenica 4 maggio, Annalisa Minetti ha raccontato la scelta di lasciare il marito , Michele Panzarino , che aveva sposato nel 2016. “Nonostante sia stato un grandissimo amore, non mi sono più ritrovata capace di dargli quello che si meritava. Anche se lui ha fatto i suoi errori, non ce ne siamo accorti: quando succedeva qualcosa, bastava un bacio, una carezza, e tutto passava, ma poi quando queste situazioni sono diventate enormi, non ho più avuto la forza di combattere e ho ceduto alla stanchezza”. E ha aggiunto: “Sto soffrendo tantissimo, ho bisogno di piangere, di vivere il mio dolore per ritrovarmi”.

"AVEVO BISOGNO DI RESPIRARE UN'ARIA DIVERSA"

L’atleta e cantante ha confidato di aver recentemente vissuto un complesso momento di introspezione, che le ha suggerito i passi da compiere. “Ho vissuto una vita fatta di molti traguardi e ho combattuto tanto”, ha detto. Il peso delle aspettative delle altre persone, però, aveva generato in lei una crisi, “perché io non mi riconoscevo”. Da lì l’esigenza di rallentare e di iniziare un percorso di terapia. “Sentivo un’insoddisfazione enorme, avevo bisogno di respirare un’aria che fosse diversa”, ha spiegato. “Ho vissuto così intensamente il mio ruolo di mamma da essermi messa un po’ da parte come donna, avrei dovuto pensare un po’ di più anche a me. Purtroppo, questo mio percorso interiore ha leso il rapporto con mio marito Michele. Mi sono presa cura di lui come fa una mamma, e non come una moglie, e abbiamo perso la complicità”. Seppur con la consapevolezza della necessità di avere il coraggio di scegliere, ora la priorità è salvaguardare la figlia Elena, 7 anni, anche se per il momento la bambina “è serena, perché vede che io e il papà siamo comunque una famiglia”.