Anche quest’anno il Met Gala, l’evento di beneficenza più glamour di New York, ha regalato non solo look iconici, ma anche momenti divertenti e spettacolari sul Red Carpet. Dall’arrivo degli invitati alla scalinata d’onore e ai “dietro le quinte”: ecco gli attimi più emozionanti. (TUTTI I LOOK DELLE STAR)

Lil Nas X e l’armatura d’oro

Tra i protagonisti per l’outfit più ricercato c’è sicuramente Lil Nas X, rapper statunitense. Non è la prima volta che il cantante appare in pubblico con una mise stravagante: solo qualche giorno fa era stato immortalato dai fotografi con un “pancione”, per annunciare il prossimo rilascio del suo nuovo album. Al Met si è presentato avvolto in un caldo mantello, che nascondeva un’armatura dorata. Ma non è finita: dove aver posato davanti ai flash, Lil Nas si è tolto l’armatura sfoggiando il suo terzo outfit, una tuta aderente oro e bronzo a motivi geometrici.