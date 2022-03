Covid in Italia e nel mondo, le notizie di oggi 18 marzo. DIRETTA

In Italia si registrano 79.895 nuovi contagi su 529.882 tamponi processati. I decessi sono 128. Scendono ancora i pazienti in terapia intensiva (- 4, ora 473) e i ricoverati nei reparti ordinari (-13, ora 8.397). Il tasso di positività è al 15,1% (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE). Il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità la road map per allentare allentare le misure anti-Covid da aprile, dopo la fine dello stato di emergenza: scompaiono i 'colori' per le regioni. Il primo maggio stop all'obbligo del Green pass quasi ovunque. Quello rafforzato in vigore fino al 30 aprile per la ristorazione al chiuso, come le mascherine solo al chiuso. il 15 giugno decadono tutti gli obblighi vaccinali, salvo per sanitari e Rsa il cui obbligo finisce il 31 dicembre. Stop alla Dad a scuola salvo per i contagiati. Capienza al 100% ovunque (I CONTENUTI DEL PROVVEDIMENTO). Draghi: “Continuiamo a monitorare, ma grazie a vaccini evitati quasi 80mila morti nel solo 2021”.