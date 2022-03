Bonus Musica, a chi spetta e quali sono gli importi

2/8 ©IPA/Fotogramma

Il Bonus Musica 2022, come annunciato anche sul portale dell'Agenzia delle Entrate, consiste in una detrazione Irpef del 19% per le famiglie che sostengono la spesa di iscrizione a conservatori, bande, cori e scuole di musica per i propri figli (bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni)

