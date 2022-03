Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 19 marzo. LIVE

Calabria, Lazio e Marche passano in area bianca. Intanto parte il conto alla rovescia per l'eliminazione di quasi tutte le restrizioni anti-Covid. Ieri il via libera del Cdm alla road-map sull'allentamento delle misure (TUTTI I DETTAGLI). Il ministro Speranza: "La quarta dose di vaccino per tutti non è supportata dalla scienza". Il monitoraggio settimanale di Iss e ministero della Salute rileva l'aumento dell'Rt a 0.94 e dell'incidenza a 725. rusaferro: "Proiezione a 1,24, verso soglia epidemica". Nella giornata per le vittime del Covid, è intervenuto il presidente della Repubblica Mattarella: "Ci inchiniamo alla memoria". In Austria torna obbligo Ffp2 al chiuso. Il governo approva il decreto su Energia e crisi Ucraina: interventi per 4,4 miliardi. Secondo i dati del Ministero della Salute riferiti alle ultime 24 ore sono 76.250 i nuovi casi di Covid-19. A fronte di 490.883 tamponi effettuati il tasso di positività è al 15,5%. 165 i morti. Risalgono le terapie intensive (+1) e i ricoveri (+6). (BOLLETTINO - MAPPE - GRAFICHE)