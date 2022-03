Covid in Italia e nel mondo: le notizie di oggi 20 marzo. DIRETTA

Nell'ultima settimana si è registrato un aumento del numero dei contagi Covid in Italia, ma quello delle ospedalizzazioni e dei ricoveri in terapia intensiva continua a diminuire. In discesa anche il numero settimanale di decessi. Il tasso più alto di incidenza di contagio si registra nella fascia d'età 10-19 anni. Dalla Cina arriva intanto la notizia di due morti, i primi in oltre un anno. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, sono 74.024 i nuovi contagi in 24 ore e 85 i decessi. Il tasso di positività è stabile al 15,5%. Calano le terapie intensive (-3) e i ricoveri ordinari (-84) ( BOLLETTINO MAPPE ).