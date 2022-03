9/11 ©IPA/Fotogramma

Secondo quanto riporta il Corriere, inoltre, il nuovo testo definisce smart working solo quello in cui si lavora fuori dall’ufficio per almeno il 30% del tempo. Quando la percentuale è inferiore quindi non servirebbero gli accordi individuali. Il disegno di legge prevede poi incentivi per le imprese: la riduzione dell’1% dei premi assicurativi Inail per le attività che utilizzano lo smart working