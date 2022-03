2/12 ©Ansa

Dalla cabina di regia a Palazzo Chigi è emersa la volontà di togliere dall’1 aprile l'obbligo di Super green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50. A chi ha superato questa soglia d'età, per cui in linea generale l'obbligo resterebbe in vigore, sui luoghi di lavoro dovrebbe essere richiesto solo il certificato base. A maggio finisce l'obbligo del Green pass: si sarebbe stabilito di mantenere l'obbligo di presentare il certificato verde in alcuni ambiti (base o super nei diversi luoghi) ancora fino al 30 aprile. Da maggio non sarà più necessario esibirlo

