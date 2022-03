Covid, studio: +72% rischio scompenso cardiaco nei guariti

Una ricerca pubblicata su Nature Medicine ha dimostrato che dopo il contagio la probabilità di ictus aumenta del 52%. Per questo, secondo gli specialisti di Foce, la Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi, "serve un cambio di rotta nell’assistenza cardiologica in Italia"

Uno studio, publicato su Nature Medicine, ha dimostrato che nei pazienti guariti dal Covid il rischio di scompenso cardiaco aumenta del 72% e cresce del 52% la probabilità di ictus. Nello specifico, i risultati della ricerca che ha coinvolto 150mila pazienti guariti dal Covid-19 e un gruppo di controllo con oltre 5 milioni di soggetti sani, indicano che dopo il contagio, il rischio di patologie cardiovascolari aumenta significativamente, anche in chi ha meno di 65 anni senza fattori di rischio come obesità o diabete. Per questo, secondo gli specialisti d i Foce, la Federazione degli oncologi, cardiologi e ematologi, "serve un cambio di rotta nell’assistenza cardiologica in Italia, perché le conseguenze dirette e indirette della pandemia stanno peggiorando la salute cardiovascolare dei cittadini". ( COVID: LE ULTIME NOTIZIE IN DIRETTA - VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)

Foce: "Investire più risorse in ricerca e prevenzione"



In una nota, a commento dei dati dello studio, Foce sottolinea la necessità, non solo di recuperare quanto prima i ritardi accumulati garantendo le cure con la massima priorità e salvaguardando la rete dell’emergenza cardiologica, ma anche di investire più risorse in ricerca e prevenzione. È fondamentale, inoltre, rinnovare le infrastrutture dei grandi ospedali ed eliminare le disparità tra gli standard di assistenza forniti nelle diverse Regioni.



Presidente Sic: "La pandemia sta annullando i progressi fatti in 20 anni"



"Si sta delineando un quadro preoccupante che rischia di annullare le importanti conquiste ottenute in oltre 20 anni", ha commentato Ciro Indolfi, vicepresidente Foce e presidente della Società itala cardiologia. "Le malattie del cuore interessano 7,5 milioni di persone in Italia. In 36 anni (1980-2016) la mortalità totale per le malattie cardiovascolari si è più che dimezzata e il contributo delle nuove terapie è stato quello che più ha influito su questa tendenza. Ma la pandemia sta annullando tutti questi progressi. Non è allarmismo ingiustificato, come qualcuno ha addirittura affermato. Le nostre preoccupazioni si basano su dati certi", ha aggiunto.