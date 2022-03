Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 3 marzo. LIVE

Crollano i ricoveri per Covid in Italia, facendo registrare il -21,6% in una settimana: il calo più netto dell'ultimo mese. Le regioni chiedono un ulteriore allentamento delle misure e la revisione del green pass. Il consigliere ministeriale Ricciardi avverte però che la pandemia non è finita e una serie di regole resteranno fino a giugno. Forte preoccupazione per la guerra in Ucraina: oltre alla crisi umanitaria, si rischiano focolai