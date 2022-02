10/10 ©Ansa

Il ministero della Salute, poi, ricorda che “hanno diritto al certificato di esenzione tutti coloro che, per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono essere vaccinati o per cui la vaccinazione debba essere differita”. La validità delle certificazioni di esenzione “dipende dalla specifica condizione clinica che ne ha giustificato il rilascio ed è indicata nella certificazione stessa”. Nel caso in cui si diventasse positivi al Covid, le certificazioni di esenzione vengono revocate e poi riattivate automaticamente con la guarigione