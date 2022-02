Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 12 febbraio. LIVE

Cosa sappiamo sui possibili richiami dei vaccini: le ipotesi degli esperti

Le autorità sanitarie italiane non hanno ancora dato il via libera a una quarta dose e non dovrebbero farlo almeno nel breve termine. Dall'Ema fanno sapere che i dati finora disponibili non sono ancora sufficienti per supportare una raccomandazione per la popolazione generale, ma in futuro potrebbe essere somministrato un vaccino annuale, come oggi si fa con quello antinfluenzale.