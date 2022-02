4/13 ©Ansa

Il sistema prevedeva pochissimi controlli, ha confermato Draghi. E ha attaccato: "Alcuni di quelli che più tuonano oggi su Superbonus, sul fatto che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo stesso, che l'industria non può aspettare... alcuni di loro sono quelli che hanno scritto questa legge, dove è stato possibile fare quello che si è fatto senza controlli. Se il superbonus oggi rallenta è per i sequestri deliberati dalla magistratura per questioni fraudolente per 2,3 mld. Ma naturalmente le somme oggetto di indagine sono molto, molto più alte”

