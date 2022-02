Superbonus, Franco: truffe tra le più grandi mai viste

"Dire che i problemi che adesso si manifestano dipendano dai controlli, non credo, dipendono dalla massiccia azione della magistratura penale che interviene su un contesto che prima era poco regolato”, ha proseguito il ministro dell'Economia

Si scaglia contro il Superbonus il ministro dell’Economia Daniele Franco. In conferenza stampa al termine del CdM, il titolare del dicastero di via XX Settembre ha detto dei bonus edilizi: "Si possono pensare ulteriori affinamenti, stiamo pensando di tracciare meglio le operazioni e potremmo avere dentro il sistema bancario una possibilità più ampia, con due o tre cessioni del credito”. Aggiungendo: "Tutto si può fare ma resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le più grandi che questa Repubblica abbia visto”.

"Stop cantieri non dipende da controlli"

approfondimento

Draghi: "Nessun rimpasto. Io futuro federatore del centro? Lo escludo"

"Dire che i problemi che adesso si manifestano dipendano dai controlli, non credo, dipendono dalla massiccia azione della magistratura penale che interviene su un contesto che prima era poco regolato”, ha proseguito. "Molte procure sono intervenute, per ipotesi di reato", sequestrando "oltre 2 miliardi di crediti che sono corpi del reato e quindi l'intermediario non può farne niente”, ha concluso.